🟠قائد شرطة ذي قار يقرر فرض حضر للتجوال لكل المحافظة.

2020/04/04 | 09:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان بناءاً على توجيهات خلية الازمة واحداث اليوم تقرر فرض حظر تام لكل المحافظة وغلق محطات الوقود وقطع كل الطرق والتقاطعات والطرق الخارجية والجسور والمحلات والاسواق ماعدا محلات المواد الغذائية […]

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