ذي قار.. فرض حظر تام للتجوال وغلق محطات الوقود

2020/04/04 | 09:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة محافظة ذي قار، السبت، فرض حظر تجوال تام داخل المحافظة.وقال قائد شرطة المحافظة العميد ناصر الاسدي في بيان، انه "بناءً على توجيهات خلية الازمة واحداث امس تقرر فرض حظر تام لكل المحافظة وغلق محطات الوقود وقطع كل الطرق والتقاطعات والطرق الخارجية والجسور والمحلات والاسواق ماعدا محال المواد الغذائية ومطاعم السفري والخضروات".ودعا الاسدي، السكان الى التعاون مع القوات الامنية لحماية امن وسلامة المحافظة"، لافتا الى انه "سيأمر بدخول القوة بحالة الانذار و يطلب التحاق المنتسبين كافة من اجل تطبيق حظر التجوال".وشهدت ساحة الحبوبي اندلاع اشتباكات "عنيفة" بين محتجين وقوات الشرطة سقط على اثرها شهيدان وجرحى من الجانبين.

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