خبير: صالح سيسحب ترشيح الزرفي بعد انسحاب أحد أعضاء المحكمة الإتحادية

2020/04/04 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الخبير القانوني علي التميمي، السبت، قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بسحب تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي بعد قرار الطعن بعضوية المحكمة الاتحادية.وقال التميمي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “قرار سحب المرسوم الخاص بعضو المحكمة الاتحادية محمد الكبيسي بناءً على مصادقة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على قرار محكمة البداءة بالغاء هذا المرسوم باعتباره […]

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