عباس علي العلي - رواية (حساء الوطواط) ح9

2020/04/04 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي ليس هناك أسوأ من الموت...قال لها صلاح خدمة وهو يحذرها من ما تفكر به، لا يعرف تحديدا ما هو لا يدري كثيرا عمل يختلج في صدرها ويدور في عقلها، لكنه يكره الموت بأي شكل حتى لأعدائه، دعيهم السماء هي من تقتلهم ..دعيهم أرجوك وأكملي مشوارك يا سيدتي...ردت ببرود غير معهود أنا لا أقتل أحد ولكن إذا سألني الموت عنهم سأكون في غاية السرور أن أكون دليله الآمين عليهم، أنا مثلك ضحية قتل...أبي مات مقتولا...أمي قتل......

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