عدد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية يتجاوز عشرة آلاف

2020/04/04 | 09:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و156، ووفاة 177 شخصا.

ورفعت كوريا الجنوبية مستوى التهديد الوبائي إلى أعلى مستوى.



وتم تسمية مدينة دايغو والمدن الثلاث في مقاطعة جيونغ سانغ بوك دو، بأنها مناطق كوارث خاصة، وطلب من السكان مرة أخرى عدم مغادرة منازلهم، وتم إغلاق المؤسسات الرياضية والترفيهية والدينية.



لكن العام الدراسي سيبدأ في 9 نيسان عبر الإنترنت.

وذكرت الإدارة الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، أن "سلطات البلاد مددت فترة الحجر المنزلي حتى 19 نيسان، ودعت المواطنين لعدم مغادرة منازلهم مرة أخرى".

في وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية أسبوعين من العزلة الاجتماعية، من 22 آذار إلى 5 نيسان.

وقالت الإدارة في بيان:"تمدد فترة العزلة الاجتماعية (الحجر المنزلي) لمدة أسبوعين حتى 19 تيسان ونحث المواطنين على إلغاء أو إعادة جدولة الاجتماعات، وعدم الخروج، أوعدم الذهاب إلى المطاعم، أو السفر، والامتناع عن مغادرة المنزل دون داع طارئ.



واحتفظ بمسافة مترين، ولا تصافح الأصدقاء بالأيادي..



وأعمل على تطهير البيئة وكل ما يحيط بك".

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