خلية أزمة الأنبار تقرر فرض ’’الحظر الشامل’’ في المحافظة لمدة 48 ساعة

2020/04/04 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار

أعلنت خلية الازمة في محافظة الانبار، السبت (04 نيسان 2020)، فرض الحظر الشامل في المحافظة لمدة 48...





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