خلية الازمة في العراق تعلن سيطرتها على وباء ’كورونا’

2020/04/04 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذﻛﺮت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ أن اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول المسيطرة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء كورونا المنتشر في كثير من دول العالم، ﻣﺠﺪدة ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ أنﱠ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﻣﺮﻫﻮن بالمؤش...

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