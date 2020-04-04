مصدر عراقي يكشف عن طبيعة الانفجار في بغداد

2020/04/04 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عراقي، اليوم السبت، عن طبيعة الانفجار الذي وقع صباحا في بغداد.

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