إغلاق مدن وإلزام بارتداء الكمامات… قرارات جديدة بسبب كورونا في تركيا

2020/04/04 | 10:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان”، عن قرارات جديدة سيتم تطبيقها في عموم الولايات التركية، في تفشي فيروس كورونا في البلاد.وقال أردوغان في بيان مساء أمس الجمعة: إن «الحكومة قررت إغلاق 30 مدينة تركية بشكل تام لمدة 15 يوماً كما قررت حظر التجول على من تقل أعمارهم عن 20 سنة».وألزمت الحكومة التركية كل…

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