منظمة حقوقية: السلطة السورية فشلت في إدارة الدولة وعليها الرحيل

2020/04/04 | 10:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير مطول صدر عنها، اليوم الجمعة، إن الحكومة السورية فشلت في إدارة الدولة السورية، وذلك من خلال خلق تجمعات أمام البنوك ونقاط توزيع الخبز وبيع المواد الاستهلاكية، في ظل تفشي وباء كوفيد-19، مطالبة إياها بـ«الاستقالة والرحيل».ورصدت الشبكة في تقريرها، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في #سوريا خلال شهر آذار/مارس…

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