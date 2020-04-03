الخطوة الحكومية التالية: عزل المناطق بشكل تدريجي في محيط دمشق

2020/04/04 | 10:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريف دمشق (الحل نت) – تؤكد جميع المؤشرات أن الحكومة السورية، لا تملك أيّة حلول لمواجهة فايروس كورونا إلا خطط العزل والحجر الصحي التي تطبقها بشكل تدريجي عبر قوانين تصدرها الداخلية تحت مظلة «الإجراءات الاحترازية».وأعلنت السلطات السورية، قيامها بعزل منطقة #السيدة_زينب في ريف #دمشق بعد يوم واحد من عزل بلدة #منين في الطرف الآخر…

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