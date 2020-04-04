شاهد مواطن عراقي يدفن نفسه بسبب توقف الحياة في البلد

2020/04/04 | 10:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعتقد أن هذا العراقي يتكلم عن الحكومة الفاشلة بسخرية أم جدية؟ هل الجوع حقيقي للعاطلين وأصحاب الأجور اليومية في ظل الحظر وتوقف الحياة؟ هل تعتقد أن هذا العراقي يتكلم […]

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