2020/04/04 | 10:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الأزمة النيابية، عن مقترح لاستثناء بعض التجار والفلاحين من الجمارك والضرائب

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