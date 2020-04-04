الصادقون لـ”العهد نيوز”: الحكومة مطالبة بصرف منحة مالية للعوائل الفقيرة

2020/04/04 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، الحكومة الإسراع بصرف منحة مالية للعوائل ذات الدخل المحدود قدرها ( ١٠٠ ) الف دينار لكل فرد بالسرعة الممكنة. وقال ذيبان في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم السبت إنه “في حال عدم استطاعة الحكومة تنفيذ مطالبتنا بصرف مبلغ مالي عليها توفير حصص تموينية إضافية بأسرع وقت”. وأشار إلى أنه […]

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