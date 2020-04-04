مصرف الرافدين يعلن إكمال صرف رواتب اغلب موظفي دوائر الدولة لشهر آذار

2020/04/04 | 10:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر آذار تزامنا مع فرض حظر التجوال المطبق في البلاد .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تقته “يس عراق” انه تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني […]

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