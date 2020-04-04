2020/04/04 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركـة العامـة للصناعـات البتروكيمياويـة، السبت، استمرار العمـل والإنتـاج لتجهيـز القطاعيـن العـام والخـاص بمـادة القاصـر وبالكميـات المطلوبـة.وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقيـل عبـد الزهـرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ” أستمرار العمل لإنتاج وتسويق مادة ( القاصـر ) رغم ظروف حظر التجوال للمساهمة في حملات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: استمرار انتاج مادة القاصر للقطاعين العام والخاص) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة: استمرار انتاج مادة القاصر للقطاعين العام والخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).