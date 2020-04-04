2020/04/04 | 10:23 - المصدر: تسريبات نيوز

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠خلية الازمة في محافظة الانبار تفرض فرض الحظر الشامل في المحافظة لمدة 48 ساعة باستثناء ملاكات دائرة الصحة.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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