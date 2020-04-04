2020/04/04 | 10:23 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم د.
مصطفى يوسف اللداوي رغم أن التحليلات الطبية أثبتت أنه مصابٌ بفيروس كورونا وزوجته، إلا أنه ما زال مصراً كطائفته الحريدية على مواصلة حياته الطبيعية وكأنه غير مصابٍ وغير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠يعقوب ليتسمان وزيرٌ موبوءُ وجليسٌ نحسُ) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصطفى يوسف اللداوي رغم أن التحليلات الطبية أثبتت أنه مصابٌ بفيروس كورونا وزوجته، إلا أنه ما زال مصراً كطائفته الحريدية على مواصلة حياته الطبيعية وكأنه غير مصابٍ وغير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠يعقوب ليتسمان وزيرٌ موبوءُ وجليسٌ نحسُ) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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