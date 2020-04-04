🟠يعقوب ليتسمان وزيرٌ موبوءُ وجليسٌ نحسُ

2020/04/04 | 10:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم د.مصطفى يوسف اللداوي رغم أن التحليلات الطبية أثبتت أنه مصابٌ بفيروس كورونا وزوجته، إلا أنه ما زال مصراً كطائفته الحريدية على مواصلة حياته الطبيعية وكأنه غير مصابٍ وغير […]

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