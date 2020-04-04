مستثمر عراقي يتبرع بـ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الاردنية

2020/04/04 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تبرع رئيس مجلس إدارة شركه انوار سورى للمقاولات العامة المستثمر العراقي عبدالله عويز حمود الجبوري بخمسين ألف دينار أردني لوزارة الصحة الأردنية.وجاء التبرع دعما لجود الوزارة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

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