مصدر امني يكشف عن طبيعة الانفجار في بغداد

2020/04/04 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، اليوم السبت، عن طبيعة الانفجار الذي وقع صباحا في بغداد.وقال المصدر في حديث صحفي، ان “دوي الانفجار الذي سمع صباح اليوم في مناطق جانب الكرخ من بغداد، هي لمخلفات تتنظيم داعش الارهابي”.واضاف ان “تفجيرها تم تحت السيطرة ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي”، مشيرا الى ان “ذلك لم يؤدي الى وقوع […]

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