تحالف الفتح لـ”العهد نيوز”: الزرفي يعول على الدعم الخارجي لتمرير حكومته

2020/04/04 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح ليلى فليح ، أن الزرفي يعول كثيرا على دعم الخارج وبعض النواب، مبينة أن حكومة الزرفي لن تمر داخل مجلس النواب فالعراق لايحكمه الا اهله.وقالت فليح في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم السبت “في ظل عدم قناعة اغلب القوى السياسية الزرفي يعول على دعم الخارج وبعض النواب الذي لا يتجاوزون […]

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