🟠بالوثائق.. حكومة كربلاء تخصص قطع اراض لمختلف الشرائح في المحافظة

2020/04/04 | 10:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة كربلاء المحلية، فرز قطع اراضي لمختلف الشرائح في المحافظة.وذكر بيان لمكتب نصيف الخطابي الاعلامي، أن “محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي يوجه مديرية بلدية كربلاء المقدسة […]

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