2020/04/04 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تصدر بيانا بشأن صفحات توهم المواطنين بمعلومات تتعلق بإطلاق استمارة منحة المليون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 10:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تصدر بيانا بشأن صفحات توهم المواطنين بمعلومات تتعلق بإطلاق استمارة منحة المليون) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تصدر بيانا بشأن صفحات توهم المواطنين بمعلومات تتعلق بإطلاق استمارة منحة المليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).