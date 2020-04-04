الطقس.. وجود فرص للأمطار رغم ارتفاع درجات الحرارة

2020/04/04 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر حالة من عدم الاستقرار في أجواء العراق، السبت، مع فرص للأمطار في ظل ارتفاع في درجات الحرارة تمهد لموجة حارة أولى.وقال المتنبئ الجوي علي زين الدين في بيان تلقت “العهد نيوز”، أن “حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على شمال البلاد هذه ليلة أو خلال الساعات الصباح من نهار غد السبت لتساقط زخات […]

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