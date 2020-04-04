العمل تصدر تنويها بشأن صفحات تنتحل صفتها وتطلق استمارة منحة المليون

2020/04/04 | 10:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت وزارة العمل، السبت، تنويها صفحات تنتحل صفتها وتطلق استمارة منحة المليون دينار.وذكرت الوزارة في بيان، انها"رصـدت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها توهم المواطنين بمعلومات تتعلق بإطلاق استمارة منحة المليون".واضافت، ان"وزارة العمل تنفي هذه المعلومات المذكورة آنفا وتدعو المواطنين الى اعتماد موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها وتؤكد أنها ستقوم بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمها".

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