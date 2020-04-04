2020/04/04 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يؤكد علماء الفيروسات في جميع أنحاء العالم أن الأصل الحقيقي لفيروس كورونا الجديد لا يزال مجهولا حتى الآن.ورغم الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا الجديد لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية في ووهان بمقاطعة هوبي في الصين، في ديسمبر الماضي، فقد لاحظ باحثون أن الأصل الحقيقي للفيروس لا يزال غير مؤكد، مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ظهر فيروس كورونا لأول مرة في إيطاليا قبل الصين؟ علماء فيروسات يوضحون) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ظهر فيروس كورونا لأول مرة في إيطاليا قبل الصين؟ علماء فيروسات يوضحون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).