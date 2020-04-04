“العهد نيوز” تنشر صورة المناسب الذي استشهد في الناصرية خلال مواجهة مجاميع كسر الحظر

2020/04/04 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم السبت، على صورة تخص المنتسب في قوات سوات ياسر جالول الذي استشهد بعدما تعرض للإصابات خطيرة خلال مواجهة مجاميع كسر الحظر في ذي قار.

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