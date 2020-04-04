القوات العراقية تحبط هجوما لداعش على حقول نفطية

2020/04/04 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أحبطت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي محاولة استهداف حقول نفطية من قبل تنظيم داعش بحسب ما افاده الموقع الرسمي للحشد اليوم السبت.

وذكر الموقع انه “بناء على كثافة عمليات الرصد والمتابعة لتامين قاطع المسؤولية أحبطت قوة من اللواء الأول ليلة امس محاولة لعناصر داعش باستهداف حقول النفط في منطقة نفط خانة في ديالى ".

واضاف ان مجموعة داعشية تسللوا تحت جنح الليل لاستهداف حقول النفط لكن ابطال اللواء فتحوا وابل نيرانهم بتجاه الإرهابيين بواسطة سلاح 106 و107 وهاون 120 والسلاح الساند مما ولوا بالإفرار".

وتابع الموقع ان قوات اللواء عززت تواجدها وسيرت دوريات جوالة طيلة فترة الليل تحسبا لاي طارئ ضمن قاطع المسؤولية".

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