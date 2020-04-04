محافظ البصرة : سنستخدم القوة للحفاظ على حياة الناس

2020/04/04 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد رئيس خلية الأزمة في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني ” ان هناك بعض الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ لكسر حظر التجوال و سنستخدم القوة للحفاظ على حياة الناس وسنتصدّى لأية محاولة لخرق الحظر.وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة في قيادة شرطة المحافظة” خصصنا للقوات الأمنيّة المرابطين بالطرقات […]

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