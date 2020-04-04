إصابات كورونا في إسرائيل تلامس الـ7500 ووفياتها تسجل 40 حالة

2020/04/04 | 10:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم السبت، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7428 مصابا.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 40 حالة، فيما لا يزالوا 113 شخصا في حالة خطرة.

وفرضت السلطات الإسرائيلية في بعض المناطق التي يقطنها اليهود المتدينون "مناطق محظورة"، إغلاقا كاملا عليها بعدما أقرت الحكومة حالة الطوارئ الصحية التي تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من المدن والأحياء للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وفي مدينة بني براك الواقعة بالقرب من تل أبيب، ثلث الأشخاص الذين تم اختبارهم ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.



وفقا لصحيفة هآرتس.

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