تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع الاجمالي إلى 122 حالة في البصرة

2020/04/04 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلن مدير عام دائرة صحة محافظة البصرة، عباس التميمي، السبت (04 نيسان 2020)، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، ليرتفع إجمالي الإصابات الى 122 حالة.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "تسع حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد، قد تم تسجيلها اليوم في المحافظة"، لافتاً إلى "تماثل 10 أشخاص اليوم للشفاء من الفيروس".وأوضح، أن "يوم أمس سجلت البصرة 12 حالة، ليبلغ بذلك العدد التراكمي للإصابات في البصرة 122، بعد ما كان أمس 113 فيما شفيت حتى الآن 36 حالة، بينما العدد التراكمي لحالات الوفاة وصل الى 10 حالات".

ووصف التميمي تلك الأرقام بـ "الجيدة رغم تباين أعدادها بين يوم وآخر، كونها تكشف عن الأرقام الحقيقة لحالات الإصابة في البصرة في ظل الحظر الصحي".

بغداد اليوم- متابعة

في تطور جديد حول فيروس كورونا، أكد علماء وبياطرة صينيون أن 15% من القطط، التي أُجريت لها اختبارات في مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، تبين أنها حاملة لهذا لفيروس.

وقام العلماء في معهد ووهان للفيروسات وجامعة هواتشونغ

بغداد اليوم-متابعة

اعلن مسؤول عمليات مكافحة فيروس كورونا في العاصمة طهران، علي رضا زالي، السبت (04 نيسان 2020)، احتمالية أن تشهد العاصمة الإيرانية، أمواجاً جديدة من عودة وتفشي الفيروس.

وقال زالي في تصريح صحفي، إن "طهران من المحتمل أن تشهد

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، وصول عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 7077 حالة وفاة.

وذكرت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أن

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