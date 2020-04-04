دعوات للتوافق على الزرفي شيعياً قبل طرحه على الكرد والسنة: الانقسام يعقد المشهد

2020/04/04 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

مثله مثل المكلف السابق لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، لم يحظَ المكلف الجديد بهذه المهمة، عدنان ا...





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