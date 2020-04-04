علماء صينيون يكشفون تطوراً جديداً محوره القطط في البؤرة الاولى لكورونا

2020/04/04 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

في تطور جديد حول فيروس كورونا، أكد علماء وبياطرة صينيون أن 15% من القطط، التي أُجريت لها اختبارات...





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