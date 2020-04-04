2020/04/04 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعتزم وزارة الصناعة والمعادن إنتاج أدوية تدخل في علاج كورونا خلال اليومين المقبلين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: إنتاج أدوية تساعد في علاج فيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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