2020/04/04 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة الصناعة والمعادن إنتاج أدوية تدخل في علاج كورونا خلال اليومين المقبلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: إنتاج أدوية تساعد في علاج فيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة: إنتاج أدوية تساعد في علاج فيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).