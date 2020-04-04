مديحه الأعرج - المستوطنات تتحول الى بؤر ناقلة لوباء كورونا الى المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية

2020/04/04 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 28/3/2020-3/4/2020اعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانجاء يوم الارض هذا العام في أجواء خيم عليها الانشغال التام بالحرب على وباء فيروس كورونا في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، فتراجعت الفعاليات الجماهيرية في الميدان والتي كانت تسم الموقف الشعبي الفلسطيني من الاستيطان بالتعبير عن الرفض المطلق والاستعداد العالي......

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