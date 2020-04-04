الرافدين يعلن إكمال صرف رواتب رواتب اغلب موظفي دوائر الدولة لشهر آذار

2020/04/04 | 10:51 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر آذار تزامنا ...

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