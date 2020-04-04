الامن النيابية: نتائج اي استهداف للحشد ستكون وخيمة على مصالح امريكا

2020/04/04 | 10:51 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، السبت، من أن استهداف الحشد الشعبي ستكون وخيمة...

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