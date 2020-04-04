الحشد الشعبي يوزع سلات غذائية بين الفقراء في ميسان

2020/04/04 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان باشر اللواء 22 في الحشد الشعبي، اليوم السبت، توزيع 250 سلات غذائية بين العوائل المتعففة في محافظة ميسان.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “ضمن حملة التكافل الاجتماعي واستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا باشر للواء 22 بمساعدة ودعم العوائل المتعففة في قرى واحياء محافظة ميسان مع استمرار […]

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