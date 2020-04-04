اكتشاف مدهش داخل نعش مومياء مصرية عمرها 3 آلاف عام

2020/04/04 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون لوحات داخل نعش مومياء مصرية بعد أن أُخرجت منه لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.وحقق فريق إسكتلندي الاكتشاف أثناء العمل للحفاظ على Ta-Kr-Hb، تُنطق “takerheb”، يُعتقد أنها كاهنة أو أميرة من طيبه.وكانت المومياء، وعمرها زهاء 3000 عام، في حالة هشة بعد استهدافها من قبل اللصوص الخطرين على مر التاريخ، ما […]

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