خاص لـ “العهد نيوز”.. متحف الناصرية يقدم مبادرة تكريمية للكوادر الصحية في المحافظة

2020/04/04 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار كشف مدير متحف الناصرية الحضاري، عامر عبدالرزاق، اليوم السبت عن تقديم مبادرة تكريمية للكوادر الصحية في محافظة ذي قار لما بذلوه من جهود كبيرة خلال أزمة فايروس كورونا.وذكر عبدالرزاق، لـ”العهد نيوز”، بأن “نظرا للجهد الانساني الكبير الذي تبذله الكوادر الطبية والتمريضية في محافظة ذي قار لحماية الناس وعلاجهم من […]

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