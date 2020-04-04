خلية الازمة تتخذ عدة قرارات بعد ظهور اول اصابة بكورونا في الانبار

2020/04/04 | 11:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن ‏قائممقام مدينة الفلوجة مؤيد فرحان عن قيام خلية الازمة باتخاذ عدد قرارات بعد ظهور أول اصابة بڤايروس كورونا في المدينة.‏وقال فرحان في بيان ان خلية الازمة اتخذت عدة قرارات بعد أصابة أحد الكوادر الطبية القادمة من بغداد بڤايروس كورونا المستجد حيث تم حجر الطبيب وحجر كل من تواجد معه خلال […]

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