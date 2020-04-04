مجزرة سعودية جديدة بصعدة..ضحيتها أسرة يمنية كاملة

2020/04/04 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهدت أسرة يمنية كاملة جلهم نساء وأطفال، بقصف صاروخي سعودي على مديرية رازح الحدودية بصعدة.وأوضح مصدر أمني بصعدة، أن العدو السعودي استهدف، اليوم، بالصواريخ منازل المواطنين في منطقة بني صياح بمديرية رازح ما أدى إلى استشهاد أسرة مكونة من أب وأم حامل وطفلتين.وأدان المصدر بشدة استهداف العدو السعودي لمنازل المواطنين في ظل صمت […]

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