امانة بغداد تعفر منطقة الفضل

2020/04/04 | 11:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، السبت،عن قيام ملاكاتها بحملة لتعفير وتعقيم منطقة الفضل.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى ان “المحلات التي تم تعفيرها هي ( 117 ، 131 ) ولا سيما الازقة الضيقة وشارع السوق من المنطقة”.واضافت ان “ذلك جاء لدعم عمل الكوادر الصحية وبالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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