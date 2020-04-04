الإقالات تتواصل على خلفية شهادات عزل ترامب من الرئاسة

2020/04/04 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية، الذي كان له دور في إجراء تحقيق ومساءلة الرئيس في العام الماضي.وقال ترامب في رسالة إلى النواب الرئيسيين أمس الجمعة، إنه يعتزم إقالة مايكل أتكينسون خلال 30 يوما، موضحا أن “من المهم أن يكون لديَّ أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين”.وكان […]

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