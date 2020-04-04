2020/04/04 | 11:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احباط مخطط لداعش باستهداف حقول نفطية في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 11:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط مخطط لداعش باستهداف حقول نفطية في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط مخطط لداعش باستهداف حقول نفطية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).