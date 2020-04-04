أوبرا وينفري تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمحاربة فيروس كورونا

2020/04/04 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري أمس الخميس إنها ستتبرع بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا.وقالت وينفري عبر تويتر: “اتبرع بما إجماله عشرة ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها”.ويشمل تبرع وينفري، وهي إحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا،

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