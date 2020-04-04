وزارة العمل تنوه بخصوص صفحات “توهم” المواطنين بمعلومات حول “منحة المليون”

2020/04/04 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، بياناً نفت فيه معلومات تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإطلاق استمارة منحة المليون.وقالت الوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى، إنها “رصدت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها توهم المواطنين بمعلومات تتعلق بإطلاق استمارة منحة المليون”.وأضافت، أنها “وزارة العمل تنفي هذه المعلومات المذكورة آنفا

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