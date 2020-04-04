كورونا حول العالم.. الإصابات أكثر من مليون و117 ألف والوفيات تتجاوز 59 ألفا

2020/04/04 | 11:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حول العالم أن عدد الإصابات بلغ اكثر من مليون و117 الف حالة حتى صباح اليوم السبت .وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و117 الف و880 حتى صباح اليوم […]

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