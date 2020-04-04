حاولوا تجنب كورونا بتناول المشروبات الكحولية والنتيجة 16 حالة وفاة

2020/04/04 | 11:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ما زالت الأخطاء الشائعة والإشاعات والممارسات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا الجديد تحصد المزيد من الضحايا وتقتل البشر في أنحاء العالم، وآخرها ما حدث في بيرو.ولقي 16 شخصا على الأقل حتفهم في منطقة نائية في بيرو عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها “تمنع” الإصابة بفيروس كورونا الجديد.وقالت وكالة الأنباء البيروفية […]

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