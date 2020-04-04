البنك المركزي العراقي يعلن اتخاذ عدة خطوات لرفع سعر صرف الدولار في الأسواق

2020/04/04 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف إعلام البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن تنفيذ خطوات عدة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق، أبرزها فتح منافذ للبيع وتعزيز المصارف بالعملة الصعبة.ورجح مدير الإعلام والعلاقات في البنك المركزي أيسر جبار، في تصريح صحفي، “أنْ ينتهي الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحليَّة خلال الأسبوع […]

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